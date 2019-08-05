

الرياض 04 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 05 أغسطس 2019 م واس

شارك معالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي، المفتشين جولاتهم التفتيشية للرقابة على مطابخ ومطاعم إعاشة الحجاج في مكة المكرمة، بهدف متابعة آلية سير العمل، وإجراءات رصد المخالفات وتحديد الإجراءات التصحيحية، مطلعًا على الإجراءات المتبعة من قبل مفتشي الهيئة على مداخل مكة المكرمة.

وأوضحت "الغذاء والدواء" أن المنشآت الغذائية ومطابخ الإعاشة التي تمت زيارتها بلغت 951 منشأة غذائية شملت مطابخ الإعاشة ومطاعم الوجبات السريعة والمستودعات، بالتنسيق مع أمانة العاصمة المقدسة، أغلقت خلالها 10 منشآت غذائية، لعدم التزامها بالاشتراطات الصحية والفنية، ورُصدت 1384 مخالفة صحية وفنية، وإتلاف 28 طن و3347 لتراً من المواد الغذائية.

والتقى الدكتور الجضعي بمفتشي الهيئة في مكة المكرمة، وناقش معهم آلية العمل وإجراءات التفتيش والرقابة الصحية والجولات اليومية على مطابخ ومطاعم الإعاشة والمنشآت الغذائية، والتنسيق مع اللجان المشاركة من الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة.

كما التقى الدكتور الجضعي، خلال جولته التفقدية لعمل مفتشي الهيئة بنقاط التفتيش لمداخل مكة المكرمة، قائد القوة الخاصة لأمن الطرق بالمنطقة، العميد عبدالعزيز الحمّاد، بمركز نقطة تفتيش مدخل الشميسي، وناقش خلال اللقاء أوجه التعاون بين الجهتين، في الرقابة على مركبات نقل الأغذية.

وستستمر الهيئة العامة للغذاء والدواء بتنفيذ عملها الرقابي في منطقة مكة المكرمة خلال موسم حج هذا العام بالرقابة والتفتيش على المنشآت الغذائية ومطابخ الإعاشة، للتأكد من سلامة وصحة غذاء ضيوف الرحمن.

// انتهى //

18:12ت م

0234





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حج / "الغذاء والدواء" تُغلق 10 منشآت غذائية وتُتلف 28 طناً من المواد الغذائية بالعاصمة المقدسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.