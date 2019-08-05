السعودية اليوم / مدير تعليم ينبع يرأس الاجتماع السابع للجنة الاستعداد للعام الدراسي الجديد



ينبع 04 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 05 أغسطس 2019 م واس

رأس مدير تعليم ينبع ‏الدكتور محمد بن عبدالله العقيبي اليوم، الاجتماع السابع للجنة الاستعداد للعام الدراسي الجديد، للوقوف على نسبة الجاهزية، بحضور المساعد للشؤون المدرسية عبدالعزيز القرافي والمساعدة للشؤون التعليمية أديبة الفايدي وأمين إدارة التعليم فهد المحياوي، وأعضاء اللجنة من رؤساء الأقسام ذات الاختصاص "بنين ـ بنات".

وناقش أعضاء اللجنة التوصيات السابقة، وعرض نسب الإنجاز في متابعة المقررات وعمليات التجهيزات للمدارس، وصيانة المدارس والجدول المعد لهذا الغرض.

وشدد مدير تعليم ينبع على أهمية متابعة أعمال الانجاز ووضع البدائل ورفع مستوى جودة الأداء، وسرعة الانتهاء من جميع الاستعدادات لبدء عام دراسي مميز، مؤكدًا أهمية مساندة القيادات المدرسية في الميدان التربوي، وتوفر اشتراطات الأمن والسلامة المدرسية، والتنسيق مع قادة المدارس للتعاون مع المستودعات باستلام المقررات والتجهيزات المدرسية.

وأشاد مدير التعليم بأعمال اللجان الخاصة التي تدير أعمال الطفولة المبكرة, مثنيًا على الجهود الحثيثة والمتواصلة التي بذلتها ولا تزال تبذلها، للانطلاق مع بداية العام الدراسي القادم ١٤٤١هـ .

وذكر المحياوي أن الاجتماع وقف على نسب جاهزية لجنة الاستعداد للعام الجديد ومناقشة مستويات الإنجاز في : المقررات الدراسية ، والطفولة المبكرة ، وخطة صيانة المدارس.

// انتهى //

17:56ت م

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