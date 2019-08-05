السعودية | جامعة الملك سعود تعلن عن مواعيد المقابلات لبرامج زمالات التخصصات الدقيقة للعام 2020 م

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 6:03 مساءً, 5 أغسطس 2019 م
المناطق - واس
أعلن مركز الدراسات الطبية العليا في كلية الطب والمدينة الطبية بجامعة الملك سعود عن مواعيد المقابلات الشخصية للأطباء المتقدمين لبرامج زمالات التخصصات الدقيقة للعام الاكاديمي 2020 م, مشيرًا إلى أن الزمالات تتميز بتخصصات دقيقة هي الوحيدة في المملكة يشرف عليها اعضاء هيئة التدريس و الاستشاريين بكلية الطب و المدينة الطبية بجامعة الملك سعود.
و أشترط البرنامج ، حصول المتقدم على شهادة الاختصاص السعودية في التخصص العام أو ما يعادلها، شهادة البكالوريوس و شهادة الامتياز، إرفاق السيرة الذاتية، و خطاب الضمان الوظيفي، مع ثلاث خطابات توصية، و شهادات الخبرة العملية إن وجدت، و صورة من بطاقة الهوية الوطنية، و ترسل الطلبات الى البريد الإلكتروني [email protected]
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