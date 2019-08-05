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١٠ ملايين ريال حقوق مستردة بعمل الخبر خلال شهر
متابعات الخليج 365 - واس
أنهت إدارة التسوية الودية في مكتب فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمحافظة الخبر، إجراءات 564 قضية جرى استقبالها خلال شهر يوليو الماضي، حيث جرى إنهاء ٢٨٣ قضية بالصلح بنسبة ٥٠٪ من إجمالي القضايا الواردة للمكتب خلال الشهر منها ٦٥ قضية، عمل عليها القسم النسوي بالمكتب بمبلغ ٧٢٤ ألف ريال تقريبًا.
وأوضح مدير المكتب منصور آل بن علي أن قسم التسوية الودية يسعى لإنهاء القضايا والشكاوي بالصلح بين الأطراف، مبينًا أن مقدمي الدعاوي من جنسيات مختلفة والنصيب الأكبر كان للجنسية الباكستانية بنسبة ٤٩٪ تليها السعودية بنسبة ١٧٪ والهندية بـ ١٦٪ ونسبة ١٨ ٪ دعاوى موزعة على باقي الجنسيات الأخرى ، ليصبح إجمالي المبلغ ١٠ملايين و ٦٠٠ ألف ريال تقريبًا (١٠٦١٨٣٨٨) هي حقوق مالية مستردة.
وثمن آل بن علي جهود فريق العمل الذي يسعى دوماً في الوصل إلى حل ودي لجميع الدعاوى التي ترد للمكتب.
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