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شكرا لقرائتكم طهران: لدينا 130 طناً من الماء الثقيل و300 كجم يورانيوم مخصب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
طهران: لدينا 130 طناً من الماء الثقيل و300 كجم يورانيوم مخصب
متابعات الخليج 365 - متابعة
أعلنت طهران أنها تحتفظ بأكثر من 130 طناً من الماء الثقيل و300 كلغ من اليورانيوم المخصب.
من جانبها أكدت الوكالة الذرية الإيرانية ما أعلنته إيران بقولها إن “طهران قلصت التزاماتنا عبر الاحتفاظ بأكثر من 130 طناً من الماء الثقيل”.
وكانت إيران أشارت إلى أنها ستتخذ خطوة ثالثة لتقليص التزاماتها بالاتفاق النووي خلال شهر إذا لم تُوفِ الأطراف الأوروبية بالتزاماتها.
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