طهران: لدينا 130 طناً من الماء الثقيل و300 كجم يورانيوم مخصب

2019-08-05

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلنت طهران أنها تحتفظ بأكثر من 130 طناً من الماء الثقيل و300 كلغ من اليورانيوم المخصب.

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من جانبها أكدت الوكالة الذرية الإيرانية ما أعلنته إيران بقولها إن “طهران قلصت التزاماتنا عبر الاحتفاظ بأكثر من 130 طناً من الماء الثقيل”.

وكانت إيران أشارت إلى أنها ستتخذ خطوة ثالثة لتقليص التزاماتها بالاتفاق النووي خلال شهر إذا لم تُوفِ الأطراف الأوروبية بالتزاماتها.