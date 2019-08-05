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الكويت تدعو العالم لوقف إرهاب الميليشيا الحوثية

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2019-08-05

الكويت تدعو العالم لوقف إرهاب الميليشيا الحوثية

متابعات الخليج 365 - متابعة

دعت دولة الكويت المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات لوقف الأعمال الإرهابية للميليشيات الحوثي.

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وأعرب مجلس الوزراء الكويتي عن استنكاره حوادث التفجير التي قامت بها الميليشيات الحوثية والتي استهدفت معسكر الجلاء ومركزاً للشرطة في عدن وأسفرت عن قتل عدد من العسكريين.

ودعا المجلس، اليوم الاثنين، المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات لوقف الأعمال الإرهابية للميليشيات الحوثية.

ولاقى الهجوم الحوثي في عدن إدانات محلية ودولية على نطاق واسع.





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