شكرا لقرائتكم المالكي: اعتراض 11 طائرة مسيرة حوثية خلال أيام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-08-05 المالكي: اعتراض 11 طائرة مسيرة حوثية خلال أيام متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements أكّد المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي أنه تم اعتراض 11 طائرة مسيرة حوثية خلال الفترة الأخيرة في الأجواء اليمنية والسعودية. وأضاف المالكي أن الحوثيين يستخدمون المراكز الصحية كنقاط للتجمع والإمداد لافتًا إلى أن ميليشيا الحوثي تواصل منع وصول المساعدات إلى الشعب اليمني.









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