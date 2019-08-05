مساواة المرأة بالرجل في سن التقاعد ببلوغ الستين

2019-08-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أنه تمّت الموافقة على تعديل المادة 38 من نظام التأمينات الاجتماعية بما يحقق المساواة بين الرجل والمرأة في سن التقاعد بحيث يكون ستين سنة لكلا الجنسين.

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وكان نظام التأمينات الاجتماعية يسمح للمرأة الحصول على معاش تقاعد بمجرد بلوغها سن الخامسة والخمسين وتوفر مدة اشتراك لا تقل عن عشر سنوات، مما أسهم بشكل جزئي في ضعف مشاركة المرأة في سوق العمل بسبب إقدام بعض أصحاب العمل على استبعاد المرأة من العمل بمجرد بلوغها سن الخامسة والخمسين.

وقدّمت المؤسسة جزيل شكرها لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على هذا التعديل الذي يحفظ حقوق المرأة ويضمن مساواتها بالرجل في سن التقاعد ببلوغ سن الستين.