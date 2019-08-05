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2019-08-05 فيديو.. الهلال الأحمر: 5 طائرات لخدمة الإسعاف الجوي خلال الحج متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements استعدت هيئة الهلال الأحمر السعودي بـ 5 طائرات لتقديم خدمة الإسعاف الجوي خلال حج هذا العام 1440هـ وذلك بالتعاون مع طيران الأمن والإخلاء الطبي.

وقال المشرف العام على الإسعاف الجوي في الهلال الأحمر، خالد بن عبدالعزيز العيد، تأتي هذه الجهود انطلاقاً من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله، على تقديم الرعاية الطبية الفائقة للحالات الحرجة والاستجابة السريعة لهذه الحالات لتكون مُكمّلة للخدمات الصحية المقدّمة لضيوف الرحمن بسواعد أبناء هذا الوطن من أطباء ومسعفين وطيارين وعمليات جوية وأرضية.









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