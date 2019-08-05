الان تتابع المملكة تدين وتستنكر الحادث الإرهابي الذي وقع بمحيط منطقة القصر العيني في القاهرة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365 أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية، عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للحادث الإرهابي الذي وقع بمحيط منطقة القصر العيني في العاصمة المصرية القاهرة، وأدى لسقوط قتلى وجرحى. وقدم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب المصري الشقيق، متمنيًا للمصابين سرعة الشفاء، مؤكدًا وقوف المملكة وتضامنها مع جمهورية مصر العربية الشقيقة في محاربة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره وأياً كان مصدره.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المملكة تدين وتستنكر الحادث الإرهابي الذي وقع بمحيط منطقة القصر العيني في القاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.