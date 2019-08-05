شكرا لقرائتكم خبر عن «العمل» تحدد إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)
كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عدد أيام إجازة عيد الأضحى للعاملين في القطاع الخاص.
وأوضحت «العمل» اليوم (الاثنين) عبر حسابها في «تويتر» أن إجازة عيد الأضحى المبارك للقطاع الخاص مدتها 4 أيام تبدأ من يوم الوقوف بعرفة.
وأوضحت أنه وفقا للمادة 112 من نظام العمل، فإن لكل عامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات التي تحددها اللائحة.
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