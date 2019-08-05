شكرا لقرائتكم خبر عن تصعيد أكثر من 140 الف حاج من «المدينة» إلى «مكة» خلال يومين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سامي المغامسي (المدينة المنورة) تُصعد وزراة الحج والعمرة اليوم وغد أكثر من 140 ألف حاج من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة. وأوضح وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة بالمدينة المنورة محمد البيجاوي أن الوزارة وجميع القطاعات التي تشرف عليها الوكالة كثفت خدماتها وعملياتها الميدانية في مراكز المغادرة وعلى طول طريق (المدينة المنورة / مكة المكرمة السريع) لمواكبة تصعيد حجاج بيت الله الحرام إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة في رحلتهم لتأدية مناسك الحج، حيث تم تدعيم الفرق الميدانية ومراكز مراقبة التفويج بالكوادر البشرية المؤهلة والمدربة لمتابعة أعمال تصعيد الحجاج عبر منظومة تقنية متكاملة بين وزارة الحج والعمرة والمؤسسة الأهلية للأدلاء والنقابة العامة للسيارات لإنهاء إجراءات المغادرة الميدانية للحافلات من مواقع سكن الحجاج بيسر وسهولة وفي أقصر فترة زمنية ممكنة. تُصعد وزراة الحج والعمرة اليوم وغد أكثر من 140 ألف حاج من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة. وأوضح وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة بالمدينة المنورة محمد البيجاوي أن الوزارة وجميع القطاعات التي تشرف عليها الوكالة كثفت خدماتها وعملياتها الميدانية في مراكز المغادرة وعلى طول طريق (المدينة المنورة / مكة المكرمة السريع) لمواكبة تصعيد حجاج بيت الله الحرام إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة في رحلتهم لتأدية مناسك الحج، حيث تم تدعيم الفرق الميدانية ومراكز مراقبة التفويج بالكوادر البشرية المؤهلة والمدربة لمتابعة أعمال تصعيد الحجاج عبر منظومة تقنية متكاملة بين وزارة الحج والعمرة والمؤسسة الأهلية للأدلاء والنقابة العامة للسيارات لإنهاء إجراءات المغادرة الميدانية للحافلات من مواقع سكن الحجاج بيسر وسهولة وفي أقصر فترة زمنية ممكنة. وأفاد البيجاوي بأن وكالة الوزارة لشئون الزيارة تنفذ جولاتها الرقابية والإشرافية لمتابعة كافة الخدمات التي يحتاجها ضيوف الرحمن خلال إقامتهم بالمدينة المنورة وحتى مغادرتهم لها، وأن تقدم بجودة وعناية وفقاً لمستهدفات الخطط التشغيلية والتعليمات المنظمة لشئون الحج.



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