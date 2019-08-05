شكرا لقرائتكم خبر عن وصول 1.687.226 حاجاً إلى المملكة حتى نهاية أمس الأحد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة) بلغ عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، منذ بدء القدوم وحتى نهاية يوم أمس 1.687.226 حاجاً، وذلك وفق الإحصاء الذي أصدرته المديرية العامة للجوازات. وأوضحت المديرية العامة للجوازات أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ 1.579.534 حاجاً، فيما قدم عن طريق البر 90.776 حاجاً، وعبر البحر 16.916 حاجاً، وذلك بزيادة 117.176 حاجاً على عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضي بنسبة 7% تقريباً.



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