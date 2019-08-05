، مراهق يُلقي طفلاً من أعلى مبنى لمشاهدة معالم لندن ،

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قالت الشرطة، اليوم الاثنين، إن طفلاً في السادسة من العمر، ألقاه شخص من منصة؛ لمشاهدة معالم المدينة بالطابق العاشر بمعرض "تيت مودرن" الفني بوسط لندن، يرقد بأحد المستشفيات في حالة حرجة، حسب وكالة "رويترز".
وأضافت الشرطة أن بلاغاً أفاد بأن الصبي ألقي من منصة الطابق العاشر المخصصة للاستمتاع بمشاهدة معالم المدينة بعد ظهر الأحد، وعُثِر عليه على سطح بالطابق الخامس.
ونقلته طائرة هليكوبتر إلى مستشفى على وجه السرعة. وسمع شهود أمه تصرخ "أين ولدي؟ أين ولدي؟".
وقالت الشرطة: "الطفل البالغ من العمر ست سنوات والذي أصيب في تيت مودرن، يرقد في المستشفى في حالة حرجة، لكنها مستقرة".
وأضافت الشرطة أنها اعتقلت شاباً عمره 17 عاماً للاشتباه في شروعه في قتل الطفل. وظل المراهق بالطابق العاشر بعد سقوط الطفل.
وقالت: "لا يوجد ما يشير إلى أنه معروف للضحية".
وبحسب رابطة مقاصد جذب الزوار الرائدة، كان معرض "تيت مودرن"، الواقع بمحطة سابقة لتوليد الطاقة، بجانب نهر التايمز، المقصد الأكثر استقبالاً للزائرين في بريطانيا في عام 2018 إذ زاره نحو ستة ملايين شخص.
مراهق يُلقي طفلاً من أعلى مبنى لمشاهدة معالم لندنصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-08-05
قالت الشرطة، اليوم الاثنين، إن طفلاً في السادسة من العمر، ألقاه شخص من منصة؛ لمشاهدة معالم المدينة بالطابق العاشر بمعرض "تيت مودرن" الفني بوسط لندن، يرقد بأحد المستشفيات في حالة حرجة، حسب وكالة "رويترز".
وأضافت الشرطة أن بلاغاً أفاد بأن الصبي ألقي من منصة الطابق العاشر المخصصة للاستمتاع بمشاهدة معالم المدينة بعد ظهر الأحد، وعُثِر عليه على سطح بالطابق الخامس.
ونقلته طائرة هليكوبتر إلى مستشفى على وجه السرعة. وسمع شهود أمه تصرخ "أين ولدي؟ أين ولدي؟".
وقالت الشرطة: "الطفل البالغ من العمر ست سنوات والذي أصيب في تيت مودرن، يرقد في المستشفى في حالة حرجة، لكنها مستقرة".
وأضافت الشرطة أنها اعتقلت شاباً عمره 17 عاماً للاشتباه في شروعه في قتل الطفل. وظل المراهق بالطابق العاشر بعد سقوط الطفل.
وقالت: "لا يوجد ما يشير إلى أنه معروف للضحية".
وبحسب رابطة مقاصد جذب الزوار الرائدة، كان معرض "تيت مودرن"، الواقع بمحطة سابقة لتوليد الطاقة، بجانب نهر التايمز، المقصد الأكثر استقبالاً للزائرين في بريطانيا في عام 2018 إذ زاره نحو ستة ملايين شخص.
05 أغسطس 2019 - 4 ذو الحجة 1440
04:54 PM
يرقد في مستشفى بحالة حرجة
قالت الشرطة، اليوم الاثنين، إن طفلاً في السادسة من العمر، ألقاه شخص من منصة؛ لمشاهدة معالم المدينة بالطابق العاشر بمعرض "تيت مودرن" الفني بوسط لندن، يرقد بأحد المستشفيات في حالة حرجة، حسب وكالة "رويترز".
وأضافت الشرطة أن بلاغاً أفاد بأن الصبي ألقي من منصة الطابق العاشر المخصصة للاستمتاع بمشاهدة معالم المدينة بعد ظهر الأحد، وعُثِر عليه على سطح بالطابق الخامس.
ونقلته طائرة هليكوبتر إلى مستشفى على وجه السرعة. وسمع شهود أمه تصرخ "أين ولدي؟ أين ولدي؟".
وقالت الشرطة: "الطفل البالغ من العمر ست سنوات والذي أصيب في تيت مودرن، يرقد في المستشفى في حالة حرجة، لكنها مستقرة".
وأضافت الشرطة أنها اعتقلت شاباً عمره 17 عاماً للاشتباه في شروعه في قتل الطفل. وظل المراهق بالطابق العاشر بعد سقوط الطفل.
وقالت: "لا يوجد ما يشير إلى أنه معروف للضحية".
وبحسب رابطة مقاصد جذب الزوار الرائدة، كان معرض "تيت مودرن"، الواقع بمحطة سابقة لتوليد الطاقة، بجانب نهر التايمز، المقصد الأكثر استقبالاً للزائرين في بريطانيا في عام 2018 إذ زاره نحو ستة ملايين شخص.
، مراهق يُلقي طفلاً من أعلى مبنى لمشاهدة معالم لندن ،
المصدر : الخليج 365
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