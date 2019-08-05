، مفاجأة.. تفجير القاهرة جرى بسيارة أعدت لتنفيذ عملية إرهابية أخرى ،

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أفادت وزارة الداخلية المصرية اليوم الاثنين بأن كمية من المتفجرات في سيارة كانت معدة لتنفيذ عملية إرهابية، أدت إلى الانفجار الذي وقع ليل الأحد أمام المعهد القومي للأورام في وسط القاهرة وأودى بحياة نحو 20 شخصاً.
واتهمت الوزارة في بيان أوردته "رويترز"، "حركة حسم" بتجهيز السيارة بالمتفجرات تمهيداً لنقلها إلى أحد الأماكن لاستخدامها في تنفيذ إحدى العمليات الإرهابية.
وأشارت إلى أنه جارٍ استكمال عمليات الفحص والتحري وجمع المعلومات وتحديد العناصر الإرهابية المتورطة في هذا التحرك واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
من جانبه، أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي في صفحتيه على "فيسبوك" و"تويتر" عن تعازيه للشعب المصري ولأسر القتلى الذين سقطوا نتيجة الحادث الإرهابي الجبان.
وقال "السيسي" إن بلاده عازمة على مواجهة الإرهاب الغاشم واقتلاعه من جذوره.
مفاجأة.. تفجير القاهرة جرى بسيارة أعدت لتنفيذ عملية إرهابية أخرىصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-08-05
أفادت وزارة الداخلية المصرية اليوم الاثنين بأن كمية من المتفجرات في سيارة كانت معدة لتنفيذ عملية إرهابية، أدت إلى الانفجار الذي وقع ليل الأحد أمام المعهد القومي للأورام في وسط القاهرة وأودى بحياة نحو 20 شخصاً.
واتهمت الوزارة في بيان أوردته "رويترز"، "حركة حسم" بتجهيز السيارة بالمتفجرات تمهيداً لنقلها إلى أحد الأماكن لاستخدامها في تنفيذ إحدى العمليات الإرهابية.
وأشارت إلى أنه جارٍ استكمال عمليات الفحص والتحري وجمع المعلومات وتحديد العناصر الإرهابية المتورطة في هذا التحرك واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
من جانبه، أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي في صفحتيه على "فيسبوك" و"تويتر" عن تعازيه للشعب المصري ولأسر القتلى الذين سقطوا نتيجة الحادث الإرهابي الجبان.
وقال "السيسي" إن بلاده عازمة على مواجهة الإرهاب الغاشم واقتلاعه من جذوره.
05 أغسطس 2019 - 4 ذو الحجة 1440
05:36 PM
"الداخلية" اتهمت "حركة حسم"
أفادت وزارة الداخلية المصرية اليوم الاثنين بأن كمية من المتفجرات في سيارة كانت معدة لتنفيذ عملية إرهابية، أدت إلى الانفجار الذي وقع ليل الأحد أمام المعهد القومي للأورام في وسط القاهرة وأودى بحياة نحو 20 شخصاً.
واتهمت الوزارة في بيان أوردته "رويترز"، "حركة حسم" بتجهيز السيارة بالمتفجرات تمهيداً لنقلها إلى أحد الأماكن لاستخدامها في تنفيذ إحدى العمليات الإرهابية.
وأشارت إلى أنه جارٍ استكمال عمليات الفحص والتحري وجمع المعلومات وتحديد العناصر الإرهابية المتورطة في هذا التحرك واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
من جانبه، أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي في صفحتيه على "فيسبوك" و"تويتر" عن تعازيه للشعب المصري ولأسر القتلى الذين سقطوا نتيجة الحادث الإرهابي الجبان.
وقال "السيسي" إن بلاده عازمة على مواجهة الإرهاب الغاشم واقتلاعه من جذوره.
، مفاجأة.. تفجير القاهرة جرى بسيارة أعدت لتنفيذ عملية إرهابية أخرى ،
المصدر : الخليج 365
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