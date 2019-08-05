، 43 قتيلاً ليبياً في هجوم بطائرة مسيرة.. وتضارب في تحميل المسؤولية ،

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قُتل 43 ليبياً وأصيب 51 على الأقل، اليوم الاثنين في ضربة جوية بطائرة مسيرة على بلدة مرزق في جنوب البلاد.
ووفقا لـ"رويترز"، اتهمت الحكومة المعترف بها دولياً في طرابلس الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر بشن الهجوم.
من جهته، أكد الجيش الوطني الليبي تنفيذ ضربة في ساعة متأخرة ليل الأحد على بلدة مرزق، لكنه نفى استهداف أي مدنيين، ونفى أيضاً قصف مركز الاحتجاز، لكنه اعترف بتكثيف الضربات الجوية على العاصمة.
وسيطر الجيش الوطني الليبي على مرزق أوائل العام الحالي في إطار هجوم هدفه السيطرة على الجنوب المنتج للنفط، لكنه انسحب منها لاحقاً لتركيز قواته في الشمال، حيث يحاول السيطرة على العاصمة طرابلس في حملة مستمرة منذ أربعة أشهر.
وهذه ثاني ضربة جوية كبيرة تلقى فيها المسؤولية على قوات "حفتر" بعد مقتل ما لا يقل عن 44 مهاجراً في يونيو، عندما تعرض مركز احتجاز بإحدى ضواحي طرابلس للقصف.
43 قتيلاً ليبياً في هجوم بطائرة مسيرة.. وتضارب في تحميل المسؤوليةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-08-05
قُتل 43 ليبياً وأصيب 51 على الأقل، اليوم الاثنين في ضربة جوية بطائرة مسيرة على بلدة مرزق في جنوب البلاد.
ووفقا لـ"رويترز"، اتهمت الحكومة المعترف بها دولياً في طرابلس الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر بشن الهجوم.
من جهته، أكد الجيش الوطني الليبي تنفيذ ضربة في ساعة متأخرة ليل الأحد على بلدة مرزق، لكنه نفى استهداف أي مدنيين، ونفى أيضاً قصف مركز الاحتجاز، لكنه اعترف بتكثيف الضربات الجوية على العاصمة.
وسيطر الجيش الوطني الليبي على مرزق أوائل العام الحالي في إطار هجوم هدفه السيطرة على الجنوب المنتج للنفط، لكنه انسحب منها لاحقاً لتركيز قواته في الشمال، حيث يحاول السيطرة على العاصمة طرابلس في حملة مستمرة منذ أربعة أشهر.
وهذه ثاني ضربة جوية كبيرة تلقى فيها المسؤولية على قوات "حفتر" بعد مقتل ما لا يقل عن 44 مهاجراً في يونيو، عندما تعرض مركز احتجاز بإحدى ضواحي طرابلس للقصف.
05 أغسطس 2019 - 4 ذو الحجة 1440
05:12 PM
قوات "حفتر" نفت استهداف أي مدنيين
قُتل 43 ليبياً وأصيب 51 على الأقل، اليوم الاثنين في ضربة جوية بطائرة مسيرة على بلدة مرزق في جنوب البلاد.
ووفقا لـ"رويترز"، اتهمت الحكومة المعترف بها دولياً في طرابلس الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر بشن الهجوم.
من جهته، أكد الجيش الوطني الليبي تنفيذ ضربة في ساعة متأخرة ليل الأحد على بلدة مرزق، لكنه نفى استهداف أي مدنيين، ونفى أيضاً قصف مركز الاحتجاز، لكنه اعترف بتكثيف الضربات الجوية على العاصمة.
وسيطر الجيش الوطني الليبي على مرزق أوائل العام الحالي في إطار هجوم هدفه السيطرة على الجنوب المنتج للنفط، لكنه انسحب منها لاحقاً لتركيز قواته في الشمال، حيث يحاول السيطرة على العاصمة طرابلس في حملة مستمرة منذ أربعة أشهر.
وهذه ثاني ضربة جوية كبيرة تلقى فيها المسؤولية على قوات "حفتر" بعد مقتل ما لا يقل عن 44 مهاجراً في يونيو، عندما تعرض مركز احتجاز بإحدى ضواحي طرابلس للقصف.
، 43 قتيلاً ليبياً في هجوم بطائرة مسيرة.. وتضارب في تحميل المسؤولية ،
المصدر : الخليج 365
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