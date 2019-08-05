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حققت إدارة التسوية الودية بمكتب العمل بمحافظة الخبر، مؤخرًا، إنهاء إجراءات 564 قضية، خلال شهر يوليو عام ٢٠١٩م.
وجرى إنهاء ٢٨٣ قضية بالصلح بنسبة خمسين بالمائة من إجمالي القضايا الواردة للمكتب، خلال يوليو، منها ٦٥ قضية عمل عليها القسم النسوي بالمكتب، بمبلغ ٧٢٤ ألف ريال تقريبًا.
من جانبه، قال مدير مكتب العمل بمحافظة الخبر، منصور آل بن علي، لـ"الخليج 365": إن مقدمي الدعاوى من جنسيات مختلفة والنصيب الأكبر كان للجنسية الباكستانية، بـنسبة 49%، تليها الجنسية السعودية بـ17%، وأخيرًا الجنسية الهندية بـ16%.
وأضاف: ونسبة ١٨% دعوى موزعة على باقي الجنسيات الأخرى، ليصبح إجمالي المبلغ ١٠ ملايين و ٦٠٠ ألف ريال تقريبًا (١٠٦١٨٣٨٨)، هي حقوق مالية مستردة، مثمناً جهود فريق العمل الذي يسعى دوماً في الوصل إلى حل ودي لجميع الدعاوى التي ترد للمكتب.
05 أغسطس 2019 - 4 ذو الحجة 1440 05:38 PM
"آل بن علي": نسعى للحل الودي في الدعاوى
حققت إدارة التسوية الودية بمكتب العمل بمحافظة الخبر، مؤخرًا، إنهاء إجراءات 564 قضية، خلال شهر يوليو عام ٢٠١٩م.
وجرى إنهاء ٢٨٣ قضية بالصلح بنسبة خمسين بالمائة من إجمالي القضايا الواردة للمكتب، خلال يوليو، منها ٦٥ قضية عمل عليها القسم النسوي بالمكتب، بمبلغ ٧٢٤ ألف ريال تقريبًا.
من جانبه، قال مدير مكتب العمل بمحافظة الخبر، منصور آل بن علي، لـ"الخليج 365": إن مقدمي الدعاوى من جنسيات مختلفة والنصيب الأكبر كان للجنسية الباكستانية، بـنسبة 49%، تليها الجنسية السعودية بـ17%، وأخيرًا الجنسية الهندية بـ16%.
وأضاف: ونسبة ١٨% دعوى موزعة على باقي الجنسيات الأخرى، ليصبح إجمالي المبلغ ١٠ ملايين و ٦٠٠ ألف ريال تقريبًا (١٠٦١٨٣٨٨)، هي حقوق مالية مستردة، مثمناً جهود فريق العمل الذي يسعى دوماً في الوصل إلى حل ودي لجميع الدعاوى التي ترد للمكتب.
، 10 ملايين حقوق مالية مستردة و564 قضية بعمل الخبر خلال شهر ،
المصدر : الخليج 365
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