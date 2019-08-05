دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper «التأمينات»: تعديل المادة 38 يُحقق المساواة بين الرجل والمرأة في التقاعد

أعلنت مؤسسة التأمينات الاجتماعية تعديل المادة 38 من نظامها بما يُحقق المساواة بين الرجل والمرأة في سن التقاعد، بحيث يكون 60 سنة لكلا الجنسين.

وقالت المؤسسة: «نود أن نعلن لعموم المشتركين الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية، سواء من العاملين في القطاع الخاص أو العاملين في الجهات الحكومية، عن صدور المرسوم الملكي الكريم رقم (م/134) وتاريخ 27/11/1440هـ، الذي بدأ تنفيذه اعتبارًا من يوم الجمعة 1/12/1440هـ الموافق 2/8/2019م، القاضي بالموفقة على تعديل المادة 38 من نظام التأمينات الاجتماعية بما يحقق المساواة بين الرجل والمرأة في سن التقاعد بحيث يكون ستين سنة لكلا الجنسين».

وكان نظام التأمينات الاجتماعية يسمح للمرأة بالحصول على معاش تقاعد بمجرد بلوغها سن الـ55، وتُوفِّر مدة اشتراك لا تقل عن عشر سنوات؛ ما أسهم جزئيًّا في ضعف مشاركة المرأة في سوق العمل؛ بسبب إقدام بعض أصحاب العمل على استبعاد المرأة من العمل بمجرد بلوغها سن الـ55.

ورفعت المؤسّسة الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على هذا التعديل الذي يحفظ حقوق المرأة ويضمن مساواتها بالرجل في سن التقاعد ببلوغ سن الـ60.

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