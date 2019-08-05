اخبار السعوديه

تفاصيل القبض على قاتل الباكستاني في مشاجرة محطة الوقود والكشف عن جنسيته

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعلنت شرطة منطقة القصيم القبض على مقيمٍ من الجنسية السريلانكية بعد توافر الدلائل على تورُّطه بتوجيه طعناتٍ نافذةٍ عدة لمقيمٍ آخر من الجنسية الباكستانية أدّت إلى وفاته، وذلك إثر مشاجرةٍ وقعت بينهما جوار محطةٍ للوقود ببلدة الشمط؛ التابعة لمحافظة عقلة الصقور- غربي القصيم.

تفصيلاً؛ فقد صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على النفس، وإجراءات البحث والتحرّي والاستدلال عن المتورّطين فيها، أسفرت -بفضل الله تعالى- عن ضبط مقيمٍ من الجنسية السريلانكية في العقد الثالث من العمر، وذلك بعد توافر الدلائل على تورُّطه بتوجيه طعناتٍ نافذةٍ عدة لمقيمٍ آخر من الجنسية الباكستانية أدّت إلى وفاته، وذلك إثر مشاجرةٍ وقعت بينهما جوار محطةٍ للوقود ببلدة الشمط؛ التابعة لمحافظة عقلة الصقور- غربي القصيم، وجرى توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تفاصيل القبض على قاتل الباكستاني في مشاجرة محطة الوقود والكشف عن جنسيته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا