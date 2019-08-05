تفاصيل القبض على قاتل الباكستاني في مشاجرة محطة الوقود والكشف عن جنسيته

أعلنت شرطة منطقة القصيم القبض على مقيمٍ من الجنسية السريلانكية بعد توافر الدلائل على تورُّطه بتوجيه طعناتٍ نافذةٍ عدة لمقيمٍ آخر من الجنسية الباكستانية أدّت إلى وفاته، وذلك إثر مشاجرةٍ وقعت بينهما جوار محطةٍ للوقود ببلدة الشمط؛ التابعة لمحافظة عقلة الصقور- غربي القصيم.
تفصيلاً؛ فقد صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على النفس، وإجراءات البحث والتحرّي والاستدلال عن المتورّطين فيها، أسفرت -بفضل الله تعالى- عن ضبط مقيمٍ من الجنسية السريلانكية في العقد الثالث من العمر، وذلك بعد توافر الدلائل على تورُّطه بتوجيه طعناتٍ نافذةٍ عدة لمقيمٍ آخر من الجنسية الباكستانية أدّت إلى وفاته، وذلك إثر مشاجرةٍ وقعت بينهما جوار محطةٍ للوقود ببلدة الشمط؛ التابعة لمحافظة عقلة الصقور- غربي القصيم، وجرى توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقه.
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