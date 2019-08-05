مرسوم ملكي بتعديل سن التقاعد للمرأة أسوةً بالرجل .. التفاصيل

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. أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، صدور مرسوم ملكي بإجراء تعديل على نظام التأمينات الاجتماعية، يقضي برفع سن التقاعد للمرأة في القطاعين الحكومي والخاص إلى 60 عاماً أسوةً بالرجل، والذي بدأ تنفيذه اعتبار من الجمعة 1/12/1440.‎

واعتبرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن هذا التعديل على نظام التأمينات الاجتماعية يحقق المساواة بين الجنسين، ويسهم في تقوية مشاركة المرأة في سوق العمل.





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