«توجيهات رسمية» لمحافظي ورؤساء مراكز جازان بالمرابطة خلال إجازة العيد

أصدر أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، توجيهاته لمحافظي المحافظات ورؤساء المراكز والإدارات والأقسام المختصة بديوان الإمارة، بالمرابطة طوال إجازة عيد الأضحى المبارك التي تبدأ غدًا الثلاثاء حتى بداية عودة العمل الرسمي؛ وذلك لاستقبال المواطنين والمقيمين، والنظر في طلباتهم وإنجاز القضايا والمعاملات أولًا بأول.

وقال المتحدث الرسمي للإمارة علي بن موسى زعلة، إن أمير المنطقة أكد للجهات الحكومية ذات العلاقة ضرورة توفير الإمكانات والخدمات اللازمة لأبناء المنطقة وزوارها، وتهيئة وتأهيل المواقع السياحية والشواطئ والمنتزهات العامة لإتاحة الفرصة لمرتاديها للتمتع بفرحة وبهجة العيد.

كما شدد أمير جازان على أهمية الرقابة من قبل أمانة المنطقة وبلديات المحافظات على المسالخ والمطابخ المرخصة، ومنع الذبح العشوائي حفاظًا على صحة المواطنين والمقيمين.

وأضاف زعلة أن أمير المنطقة سيكون على رأس العمل خلال فترة إجازة العيد للإشراف على أعمال المرابطة ومتابعة تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين.