«الأحوال المدنية» تتيح خدمة إلغاء تصريح الحج إلكترونيًّا

أتاحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، للمواطنين الذين صدرت لهم تصاريح حج لهذا العام 1440هـ؛ خدمة إلغاء تصريح الحج «إلكترونيًّا»؛ وذلك قبل تاريخ 7 ذي الحجة 1440هـ.
وأوضحت الأحوال المدنية أنه يُلغَى الترخيص من خلال منصة الخِدمْات الإلكترونية الشاملة لوزارة الداخلية (أبشر).
وأضافت أنه إذا رغب الحاج في إلغاء تصريح الحج بعد تاريخ 7 ذي الحجة 1440هـ، فإن ذلك يكون عن طريق زيارته أقرب مكتب للأحوال المدنية، مع وجوب إحضار الأوراق الثبوتية من حملة الحج التي تفيد بإلغائه التصريحَ.
وأكدت الأحوال المدنية لعموم المستفيدين، أن إلغاء التصريح، حسب الإجراءات النظامية، يتيح للمستفيد التقدم بطلب جديد في الأعوام المقبلة، كما يجب على مرافقي الحاج الأساسي، التقديم بإلغاء التصاريح الخاص بهم قبل إكمال إجراءاتهم الشخصية.
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