«الصحة»: أجرينا 1997 عملية للحجاج.. وتُسجِّل 3 حالات ولادة

مكة المكرمة | فريق التحرير

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، أن المستشفيات والمراكز الصحية في مكة المكرمة والمدينة المنورة التابعة لها، تواصل تقديم الخِدْمات التخصصية النوعية لضيوف الرحمن خلال موسم الحج هذا العام 1440هـ.

وقالت الوزارة، في بيانٍ لها، إن عدد حجاج بيت الله الحرام الذين تلقوا الخِدْمات الصحية في المستشفيات والمراكز الصحية في مكة المكرمة والمدينة المنورة منذ اليوم الأول من شهر ذي القعدة حتى اليوم الثالث من ذي الحجة؛ بلغ 243 ألفًا و483 حاجًّا وحاجة؛ حيث تم إجراء 17 عملية قلب مفتوح، و387 عملية قسطرة قلبية، فيما أجريت 1164 عملية غسيل كلوي و62 عملية مناظير، و367 عملية جراحية مختلفة، بإجمالي 1997 عملية، فيما دخل 1655 حاجًّا وحاجةً إلى المستشفيات، وسُجِّلت ثلاث حالات ولادة.

وفي وقتٍ سابق من اليوم، أعلنت «الصحة» تجهيز مواقع أقسام التغذية في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة لخدمة حجاج بيت الله الحرام منذ مطلع شهر ذي القعدة؛ حيث أنهت منذ وقت مبكر العمليات والتجهيزات والأيدي العاملة وتأمين المواد الغذائية وإعداد وتدريب وترشيح المختصين بقسم التغذية.

وحرصت الوزارة على تنفيذ خططها بتطوير العمل في هذا الجانب، عبر تحديث وإحلال موقع مستشفى «منى الشارع الجديد»، وفق نظام الجودة والسلامة الغذائية «الهاسب»، وتأمين ثلاجات تبريد سريع «بلاست شلر» لوجبات الإجهاد الحراري، وماكينات قهوة إلكترونية، وربط مطبخ مجمع المعيصم بالمولد الاحتياطي، وطرق آلية لتغليف الأصناف الغذائية.

وأضافت أنه للإشراف على تغذية المستشفيات من مختصين بالتغذية، تم ترشيح 96 فني تغذية في مستشفيات منى وعرفات، وتدريب القوى العاملة في التغذية؛ حيث تم تنفيذ ست دورات في مجال التغذية للحالات الحرجة، والتغذية الأنبوبية، وفي التغذية أثناء الطوارئ والسلامة، والاشتراطات الصحية، وترشيح مختصين بالتغذية السريرية للعمل في قسم العناية المركزة، وأقسام التنويم، وتزويد العناية المركزة بمضخات أنبوبية لتغذية المرضى، وبعشرة مستحضرات غذائية للمحتاجين إليه طبيًّا، و21 نظامًا غذائيًّا للحميات.

