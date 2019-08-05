بالصور.. وزير الداخلية يرعى «الحج الذكي» في مكة المكرمة

رعى وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، ندوة استخدام التقنيات المتقدمة في الحج (الحج الذكي)، التي نظمتها الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية، بالتعاون مع جامعة أم القرى، والأمن العام، والمجلس الصحي السعودي؛ وذلك بقاعة الملك عبدالعزيز بجامعة أم القرى في مكة المكرمة.

وتحدث خلال الندوة الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس. وشاهد وزير الداخلية والحضور بعد ذلك فيلمًا وثائقيًّا حول الحج الذكي، ودور التقنية في تقديم أفضل الخدمات للحجاج.

وقال مدير إدارة الخدمات الطبية بوزارة الداخلية الدكتور سليمان بن عبدالعزيز السحيمي؛ إن ندوة الحج الذكي تأتي لتكرس مفاهيم عدة، لا سيما اهتمام القيادة الرشيدة بالحج والحجاج، وتأصيل الأمن الشامل الذي تتبناه وزارة الداخلية.

كما تؤكد ضرورة تطويع أساليب التقنية المتقدمة في مجال خدمات ضيوف الرحمن، ولتكون لبنة من لبنات تحقيق الحج الذكي في إطار رؤية المملكة الطامحة، مشيرًا إلى أن انعقاد الندوة يأتي ضمن برامج الخدمات الطبية بوزارة الداخلية خلال موسم الحج لعام 1440هـ.

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وقال مدير جامعة أم القرى (خلال الكلمة التي ألقاها نيابة عنه وكيل الجامعة الدكتور عبدالمجيد الغامدي)، إن أعمال هذه الندوة تبرز بجلاء أن الدولة بكل قطاعاتها قد سخرت جميع إمكاناتها لخدمة ضيوف الرحمن، وتبرز التقدم المضطرد في جودة الخدمات المقدمة ومواكبتها العصر وملاءمتها المتطلبات تحقيقًا لرؤية المملكة 2030.

وأضاف أن «جهود المملكة العربية السعودية في خدمة الحج، ظاهرة للعيان، يشهد بذلك القاصي والداني؛ فهي لم تدخر وسعًا، ولم تألُ جهدًا، ولم تبخل في تسخير كافة الإمكانات والطاقات والخدمات من أجل خدمة ضيوف الرحمن والقيام على راحتهم».

وتحدث وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، عن مميزات التقنية في خدمة حجاج بيت الله الحرام، واستعرض عددًا من الخدمات التقنية التي تقدمها مختلف الوزارات والجهات الحكومية والأهلية لضيوف الرحمن، قبل أن يبادر وزير الداخلية إلى تكريم المتحدثين والمشاركين في الندوة، ويتفقد المعرض المصاحب لها.