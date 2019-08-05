«الغذاء والدواء» تلغي «تراخيص مبدئية» وتستثني مصانع

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الاثنين، إلغاء جميع الموافقات «التراخيص» المبدئية لجميع أنشطتها اعتبارًا من الثاني من محرم ١٤٤١هـ، عدا المصانع التي تقع داخل نطاق البلدية؛ حيث سيتم إلغاؤها لاحقًا.

وقالت الهيئة في بيانٍ اطلعت عليه «عاجل»، إنَّه على المستثمرين التوجُّه مباشرةً للجهات الحكومية والحصول على جميع الموافقات والتراخيص المطلوبة حسب متطلبات الخدمة، ومن ثم التقدم للهيئة للحصول على الترخيص النهائي لمزاولة النشاط.

ويمكن للمستثمرين، بحسب البيان، الحصول على المتطلبات من خلال الدليل الإرشادي لكل خدمة، والمنشور عبر الموقع الإلكتروني للهيئة

وكانت الهيئة قد أعلنت أمس الأحد، إطلاق خدمة «التخزين للغير» التي تتيح لملاك المستودعات المتوافقة مع اشتراطات الهيئة في تخزين الأغذية والأدوية والأجهزة والمنتجات الطبية، تأجير المساحات للغير من العاملين في المجال.

وتهدف هذه الخدمة إلى تسهيل الإجراءات وتحفيز المستثمرين لتأجير مساحات من مستودعاتهم للأنشطة المرخصة من الهيئة، إضافةً إلى تقليل التكلفة عليهم.