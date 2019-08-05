«التخصُّصات الصحية» تطلق برنامجًا لتطوير «القيادات النسائية»

أطلقت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، ممثلةً في أكاديمية القيادة الصحية، بالتعاون مع شركة صحة القابضة، اليوم الاثنين، برنامج التدريب «PIONEER» لتطوير مسيرة مهارات القيادات النسائية في القطاعات الصحية لدعم التحوُّل في القطاع الصحي.
وذكرت الهيئة في بيانٍ حصلت «عاجل» على نسخة منه، أنَّ برنامج التدريب لتطوير القادة النسائية يهدف إلى طرح عدة تحديات قيادية وتدربيهن على التعامل معها، وذلك مع وضع أهداف التحول الصحي في عين الاعتبار.
يستلزم البرنامج، بحسب البيان، تفرغًا جزئيًّا لمدة ستة أشهر، وينقسم إلى أربع ورش عمل، فيما ينتهي التقديم في 22 أغسطس الجاري.
أكاديمية القيادة الصحية تهدف إلى تطوير القادة في القطاع الصحي داخل نظام الرعاية الصحية، وتأهيلهم لقيادة برنامج التحول في القطاع الصحي، والتركيز على تلبية احتياجات تطوير المهارات القيادية في نظام الرعاية الصحية بالمملكة.
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