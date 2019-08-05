وزير الحج: مكة استقبلت عددًا كبيرًا من ضيوف الرحمن يوازي عدد سكانها

أكّد وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، اليوم الاثنين، أنّ مكة المكرمة تستقبل عددًا كبيرًا من الحجاج، يوازي عدد سكانها في ظلّ حسن الإدارة والتنظيم الجيد والمتطور، ما يُشعر الجميع أنّهم من سكانها.

جاء ذلك خلال مشاركته في ندوة الحج الكبرى في دورتها الـ44 تحت عنوان «الإسلام تعايش وتسامح»؛ حيث رحَّب بالحضور، وقال: «ضيوف بيت الله الحرام في أعيننا وأنتم في أعيننا».

وأضاف أنّ المملكة أصدرت مليوني تأشيرة إلكترونية للقادمين للحج لتسهيل إجراءات القدوم، مؤكّدًا أنّ القادم سيكون أفضل من ذلك، وتابع: «الندوة بمحوريها الشرعي والعلمي قدمت الكثير للمسلمين والباحثين عن العلوم في كل بلدان العالم ونحن نفتخر ونرحب بتواجد علماء الشريعة والعلوم الطبيعية والمؤثرين في الندوة».

وأوضح الوزير أنّ مكة المكرمة تستقبل اليوم عددًا كبيرًا من الحجاج، يوازي عدد سكانها في ظل حسن الإدارة والتنظيم الجيد والمتطور، ما يُشعر الجميع أنّهم من سكانها.

وأكّد بنتن أنّ المملكة حريصةٌ على تسهيل وصول المسلمين لأداء مناسك الحج، وأنّها تبذل جميع الجهود لتتعاون كل الجهات وتعمل في وقت واحد لخدمة ضيوف بيت الله الحرام، كاشفًا أنّ قرابة ٣٥٠ ألف شخص قدموا لخدمة الحجاج من كل الجهات، وتابع: «نحن في المملكة العربية السعودية نسعد بخدمة الجميع».