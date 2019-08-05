«الصحة» تؤمن الحجيج غذائيًّا وتنشر 110 كاميرات ذكية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تجهيز مواقع أقسام التغذية في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة لخدمة حجاج بيت الله الحرام منذ مطلع شهر ذي القعدة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الوزارة، أنها أنهت منذ وقت مبكر تجهيزات الأيدي العاملة وتأمين المواد الغذائية، وإعداد وتدريب وترشيح المختصين بقسم التغذية، وتم تنفيذ الخطة التشغيلية منذ 20 من شهر ذي القعدة.

وحرصت الوزارة على تنفيذ خططها في تطوير العمل في هذا الجانب، عبر تحديث وإحلال موقع مستشفى «منى الشارع الجديد»، وفق نظام الجودة والسلامة الغذائية «الهاسب»، وتأمين ثلاجات تبريد سريع «بلاست شلر» لوجبات الإجهاد الحراري، وماكينات قهوة إلكترونية، وتزويد مطبخ مجمع المعيصم بمولد احتياطي وطرق آلية لتغليف الأصناف الغذائية.

وأضافت أنه للإشراف على تغذية المستشفيات بمختصي التغذية، تم ترشيح 96 فني تغذية في مستشفيات منى وعرفات، وتدريب القوى العاملة في التغذية؛ حيث تم تنفيذ ست دورات في مجال التغذية للحالات الحرجة، والتغذية الأنبوبية، والتغذية أثناء الطوارئ والسلامة، والاشتراطات الصحية، وترشيح مختصين بالتغذية السريرية للعمل في قسم العناية المركزة وأقسام التنويم، وتزويد العناية المركزة بمضخات أنبوبية لتغذية المرضى، وعشرة مستحضرات غذائية للمحتاجين إليه طبيًّا و21 نظامًا غذائيًّا للحميات.

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ووفق الخطة، بدأت الأعمال الفعلية للتغذية مطلع شهر ذي الحجة في تقديم الوجبات الغذائية بصالات الطعام بالمواقع العشرة في مشعري منى وعرفات، وتقديم وجبات المرضى منذ بداية التنويم في المستشفيات؛ حيث يتم تأمين أكثر من 420 ألف وجبة غذائية كاملة (إفطار وغداء وعشاء)، للمرضى والموظفين طوال الموسم في 12 موقعًا موزعة على 22 صالة طعام بالمشاعر المقدسة.

كما ترصد 110 كاميرات ذكية موزعة في المواقع، مراحل إنتاج الغذاء؛ حيث تم زرعها في مواقع إعداد الطعام لضبط جودة وسلامة الغذاء المقدم، ومراقبة إعداد وتقديم الوجبات الغذائية للمرضى والمنتدبين، فيما يصل متوسط الوجبات التي تقدم يوميًّا إلى 28 ألف وجبة غذائية في المستشفيات بالمشاعر، تشمل 185 صنفًا غذائيًّا اختياريًّا حسب حالة مستحق التغذية.

وأكدت «الصحة» أن هذه الوجبات تُعَد وفق شروط ومواصفات للتغذية والاشتراطات الصحية، وإجراءات ومعايير صحية عالية بالإشراف والمتابعة والتنفيذ، فيما تتم هذه العملية مع متعهدين من أصحاب الخبرة والكفاءة بتغذية المستشفيات؛ حيث يلتزم المتعهد بالحج، بتأمين وبتحضير وتقديم التغذية، ونظافة وصيانة تجهيزات وأدوات الطهي، والتدريب على تداول سلامة الغذاء، وتطبيق الاشتراطات الصحية لضمان سلامته، مع إجراء تحاليل مخبرية واستقصاء وبائي للتأكد من خلو العمالة من الأمراض الوبائية والمعدية.