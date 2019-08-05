أمير مكة يشكر جامعة جازان لإيفادها بعثةً طبيةً لموسم الحج

وجَّه مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل برقية لوزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، شكر فيها جامعة جازان على مبادرتها بإيفاد بعثة طبية وكشفية للمشاعر المقدسة مجهزة بعيادات طبية متنقلة تضم 50 طبيبًا وممارسًا صحيًّا و35 طالبًا من كشافة الجامعة.

وأعرب مدير الجامعة الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، عن بالغ امتنانه وشكره للأمير خالد الفيصل على دعمه الكبير لبعثة الجامعة الطبية وتوجيهه للجهات المختصة بتسهيل مهمة أعضاء البعثة داخل المشاعر المقدسة وإصدار التصاريح اللازمة للبعثة.

كما وجّه القحطاني شكره وتقديره لوزير التعليم على دعمه الكبير لطلبة الجامعة ومنسوبيها ولبرامجهم ومبادراتهم التطوعية خدمةً للدين والوطن والمجتمع، مؤكّدًا- في الوقت نفسه- أنَّ بعثة جامعة جازان الطبية لموسم الحج حظيت باهتمام ودعم الوزارة التي سهَّلت واختصرت الكثير من الإجراءات منذ بداية التخطيط لإيفاد البعثة.

ونوّه مدير الجامعة بالجهود التي بذلت من قبل الإدارة العامة للخدمات الطبية وتشغيل المستشفى الجامعي وعمادة شؤون الطلاب وإدارة الحركة والنقل للمشاركة في موسم حج هذا العام.

وقد باشر الفريق الطبي والكشفي لجامعة جازان مهامه في تقديم الخدمات الصحية والعلاجية لحجاج وضيوف الرحمن، حيث أوضح رئيس البعثة، المشرف على الإدارة العامة للخدمات الطبية وتشغيل المستشفى الجامعي الدكتور مدني آل عيسى أنَّ العيادات استقبلت في اليومين الماضيين أكثر من 788 حالة مرضية عبر عيادات للنساء وللرجال، جهزت بأحدث المعدات الطبية، كما تم تحويل 33 حالة لمستشفيات المشاعر المقدسة عبر سيارات الإسعاف الموفرة من جامعة جازان.