بالصور.. انطلاق قافلة ضيوف خادم الحرمين من منتسبي الهيئة الهاشمية الأردنية

ودع المستشار محمد الدوسري، نيابة عن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن الأمير خالد بن فيصل بن تركي، قافلة حجاج بيت الله الحرام من منتسبي الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين، ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين وتنظيم سفارة المملكة في عمّان.

وتمنى المستشار الدوسري، لجميع للحجاج رحلة ميسرة عامرة بالإيمان والعودة السالمة إلى وطنهم وذويهم، وكان في وداعهم أيضًا مدير عام الهيئة العميد الركن المتقاعد جاد الله المصاروة، ومفتي الهيئة الدكتور عايد الجبور.

من جهتهم، ثمن الحجاج هذه المبادرة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين والتي تعبر عن عمق أواصر العلاقة الحميمة بين البلدين الشقيقين والتي من شأنها تقوية وتنمية الجوانب الروحية والإيمانية لديهم، سألين المولى عز وجل أن يكتب الأجر والثواب للجميع، وفقًا لصفحة الهيئة الهاشمية على موقع التواصل فيسبوك.

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من جانبه، نقل مدير عام الهيئة العميد الركن المتقاعد جادالله المصاروة، تحيات ومباركة رئيس الهيئة الأمير مرعد بن رعد، لأعضاء البعثة وتمنياته لهم بالتوفيق والحج المبرور والسعي المشكور، معبرًا عن شكره وتقديره لهذه اللفتة الكريمة وجهود السفارة السعودية في رعاية وتنظيم هذه البعثة ممثلة بسفير خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد بن فيصل بن تركي آل سعود.

ودعا المصاروة، إلى بذل أقصى الجهود في العطاء والتعاون للتغلب على مشاق السفر وإبراز الصور الحسنة لمنتسبي الهيئة أثناء أداء مناسك الحج.

بدوره، عرض مفتي الهيئة الدكتور عايد الجبور القيم الدينية والروحية المترتبة على أداء مناسك الحج، متمًنيا لهم رحلة عامرة بالإيمان وعودة سالمة إلى وطنهم وذويهم، داعيًا الله عزَّ وجلَّ أن يحفظ جلالة الملك عبدالله الثاني، وأن يديم نعمة الأمن والأمان.