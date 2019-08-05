رئيس أمن الدولة يثمن مشاركة الكشافة السعودية في تأمين مناسك الحج

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أشاد رئيس أمن الدولة عبدالعزيز بن محمد الهويريني، بالتطوُّر الذي تشهده معسكرات الخدمة العامة التي تقيمها جمعية الكشافة العربية السعودية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة كل عام؛ وذلك في كلمةٍ ألقاها خلال زيارته معسكر عرفات الكشفي؛ حيث التقى منسوبي المعسكر وأعضاء القيادة العامة.

وتحدَّث الهويريني خلال الزيارة، عن الرسالة العظيمة للكشافة، قائلًا إنهم شركاء في أمن الوطن والحجاج، داعيًا الجميع إلى اليقظة لمنع أي ضرر قد يلحق بالحجاج، وحمايتهم والحفاظ على سلامتهم ومساعدتهم في أداء فريضة الحج ومشاركة رجال الأمن في أداء مهامهم.

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كما ألقى المشرف العام على المعسكرات الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد، كلمةً قدَّم فيها الشكر لرئيس أمن الدولة على حرصه على لقاء الكشافة خلال موسم الحج كل عام، وقال إن الجمعية تعمل على إيجاد تعاون مشترك وشراكات رائدة ومثالية مع عددٍ من الجهات الحكومية وفق عمل مشترك وتوأمة متميزة من أجل تقديم خدمة أفضل لحجاج بيت الله الحرام؛ وذلك من خلال معسكرات الخدمة العامة.

وأضاف أن العمل الدؤوب الذي تقوم به الجمعية في هذه المعسكرات، والنجاح الذي يتحقق كل عام؛ يعود إلى توفيق المولى -عز وجل- ثم التشجيع والدعم الذي تجده من وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود، والمتابعة التي تجدها المعسكرات من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل.

وأجرى الهويريني جولةً داخل المعسكر؛ حيث اطلع على جهود الجمعية في إصدار الخرائط الإرشادية الورقية والتطبيقات الإلكترونية وكذا الأدلة الإرشادية. وفي ختام اللقاء، سلّم الشهادات للقيادات الكشفية المشارِكة في ورشة الوعي الأمني للقادة الكشفيين التي نظمتها كلية نايف للأمن الوطني.