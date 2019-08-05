جوازات عسير تواصل عملها خلال العيد

أكد مدير جوازات منطقة عسير المكلف العميد سعد بن إبراهيم الحسين، استمرارية العمل بإدارة جوازات المنطقة بأبها والمحافظات التابعة لها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، من خلال استقبال وإنهاء إجراءات الحالات الطارئة والضرورية، والتي لا يمكن تأجيلها أو تنفيذها عبر خدمات الجوازات الإلكترونية (أبشر، مقيم)، وكذلك تسليم جوازات السفر للسعوديين المنفذة من خلال خدمة أبشر مع مراعاة الأنظمة والتعليمات المنظمة لذلك.



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