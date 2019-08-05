مدير تعليم البكيرية يقف على جهود التدريب الصيفي

وقف مدير تعليم البكيرية الدكتور خالد راجح الراجح، على فعاليات الأسبوع الرابع لبرامج التدريب الصيفي في مركز التدريب التربوي والابتعاث. وتجوّل في القاعات واطلع على البرامج المقدمة في الأسبوع الرابع للتدريب، كما استمع لشرح مفصل من رئيس قسم التدريب التربوي والابتعاث محمد الزبن، عن البرامج التي نفذت خلال الأسابيع الـ3 الماضية والإقبال الكبير من المتدربين، وقدم شكره وتقديره لمدير التعليم على زيارته ومتابعته الدائمة لمركز التدريب، والوقوف ميدانيا على برامج التدريب الصيفي، وللمساعد للشؤون التعليمية على المتابعة، ولجميع القائمين على تنفيذ البرامج واللجان العاملة، على جهودهم، ولمدير إدارة شؤون المباني على تهيئة بيئة التدريب التربوي للمتدربين. وفي نهاية الجولة، أعرب الراجح عن سعادته بما شاهده خلال جولته في قاعات التدريب، من تفاعل بين المتدربين والمدربين، مثمّنا حرصهم على استغلال الإجازة الصيفية بما يعود بالنفع عليهم وعلى الميدان التربوي في مدارسهم وإداراتهم.



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