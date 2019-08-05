دعوة إلى ربط كاميرات المراقبة بجهة أمنية موحدة

أكد بروفيسور مكافحة الجريمة والإرهاب بجامعة القصيم، المستشار الأمني الدكتور يوسف الرميح، أن كاميرات المراقبة أسهمت بشكل كبير في القبض على المجرمين، مشيرا إلى أن كاميرات المراقبة تُمكّن رجال الأمن من تتبع المجرمين، فضلا عن معرفة حالات الأسواق ومرتاديها وكثافتها، والحوادث والطوارئ، بحيث تصل الجهات الأمنية إلى الموقع في زمن قياسي. ودعا الرميح إلى ضرورة تعميم الكاميرات واشتراطها على المحلات، وربطها بجهة رقابية كالشرطة أو الإمارة، بحيث يستطيع رجال الأمن مشاهدة جميع الأحداث في مختلف المواقع، وإرسال الدوريات الأمنية إلى الأماكن التي يحتاجونها، إضافة إلى أهمية وضع هذه الكاميرات على أسوار المنازل، بحيث يتم القضاء على الجريمة.



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