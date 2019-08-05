490 كادرا من صحة القصيم يباشرون مهامهم لخدمة الحجاج

دعمت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم المنشآت الصحية بمكة المكرمة والمدينة المنورة بـ 490 كادراً طبياً وفنياً، وذلك انطلاقاً من جهود وزارة الصحة لتوفير القوى العاملة لخدمة حجاج بيت الله الحرام. وأكدت صحة القصيم أن هذا الدعم يأتي حرصاً على تناغم وتكامل الجهود المتمثلة في الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة لحجاج بيت الله الحرام، وأشارت الشؤون الصحية إلى أن إدارة الموارد البشرية بالمديرية استكملت جميع إجراءات القوى العاملة وباشرت مهامها بالمنشآت الصحية بالمشاعر المقدسة، لتأدية الأدوار المناطة بها.
وأضافت الشؤون الصحية بالمنطقة أن تخصصات الكوادر البشرية اشتملت على عدد من التخصصات في الجوانب الطبية والفنية والإدارية بحسب الاحتياجات المطلوبة.
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