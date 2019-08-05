حج / ضيوف الرحمن المُسنين في المسجد النبوي .. مشاهد من الطمأنينة والخشوع



المدينة المنورة 04 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 05 أغسطس 2019 م واس

وثقت عدسة وكالة الأنباء

وارتسمت على محيا ضيوف الرحمن ملامح امتزجت بين الفرح بأن منّ المولى - عز وجل - عليهم زيارة المسجد والتشرف بالسلام على سيد الخلق -صلى الله عليه وسلم- وصاحبيّه الصديق والفاروق - رضوان الله عليهم -, والطمأنينة في صلاتهم وعباداتهم وخشوعهم للخالق الجبار, والأمل والرجاء بأن يسّر الله لهم حجهم والفوز بالثواب والأجر العظيم.

ووثقت عدسة "واس" مشاهد زيارة كبار السن من ضيوف الرحمن, الذين عكست ملامحهم, انتظار هذه اللحظة الإيمانية في التجلي بين يديّ الخالق - سبحانه وتعالى - في أطهر البقاع, بعد سنوات طويلة من الأمل والرغبة في نيل هذه الفرصة العظيمة, التي يسرها الله تعالى لهم.

ويستعد ضيوف الرحمن لمغادرة المدينة المنورة لالتحاق بركب الحجيج والدخول في مناسك الركن الخامس من الإسلام, وسط جهود كبيرة وأعمال جليلة, تبذلها حكومة المملكة العربية السعودية, للتيسير على ضيوف الرحمن لأداء نسكهم بكل سهولة واطمئنان.

// انتهى //

16:51ت م

0203



المدينة المنورة 04 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 05 أغسطس 2019 م واسوثقت عدسة وكالة الأنباء السعودية "واس" عددًا من المشاهد المختلفة لضيوف الرحمن في زيارتهم للمسجد النبوي الشريف, وسط الجموع البشرية التي توزعت في مصليات وساحات المسجد.وارتسمت على محيا ضيوف الرحمن ملامح امتزجت بين الفرح بأن منّ المولى - عز وجل - عليهم زيارة المسجد والتشرف بالسلام على سيد الخلق -صلى الله عليه وسلم- وصاحبيّه الصديق والفاروق - رضوان الله عليهم -, والطمأنينة في صلاتهم وعباداتهم وخشوعهم للخالق الجبار, والأمل والرجاء بأن يسّر الله لهم حجهم والفوز بالثواب والأجر العظيم.ووثقت عدسة "واس" مشاهد زيارة كبار السن من ضيوف الرحمن, الذين عكست ملامحهم, انتظار هذه اللحظة الإيمانية في التجلي بين يديّ الخالق - سبحانه وتعالى - في أطهر البقاع, بعد سنوات طويلة من الأمل والرغبة في نيل هذه الفرصة العظيمة, التي يسرها الله تعالى لهم.ويستعد ضيوف الرحمن لمغادرة المدينة المنورة لالتحاق بركب الحجيج والدخول في مناسك الركن الخامس من الإسلام, وسط جهود كبيرة وأعمال جليلة, تبذلها حكومة المملكة العربية السعودية, للتيسير على ضيوف الرحمن لأداء نسكهم بكل سهولة واطمئنان.// انتهى //16:51ت م0203

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حج / ضيوف الرحمن المُسنين في المسجد النبوي .. مشاهد من الطمأنينة والخشوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.