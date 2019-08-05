السعودية اليوم / 221 موظفاً بأمانة الطائف يقدمون الخدمات البلدية في إجازة عيد الأضحى



الطائف 04 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 05 أغسطس 2019 م واس

كلفت أمانة الطائف 221 موظفاً للعمل خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك للعام الحالي، لتقديم الخدمات البلدية للأهالي والزوار، مع استمرار تقديم الخدمات البلدية الضرورية والحيوية، ومتابعة

الأعمال الرقابية على المنشآت الغذائية، والعمرانية والتعديات على الأراضي الحكومية، ومتابعة الأسواق وسقيا الأشجار والحدائق والمتنزهات العامة، والتركيز على كل ما يتعلق بصحة المواطن خلال الإجازة.

وأكدت الأمانة حرصها على متابعة تطبيق الاشتراطات الصحية في المرافق التي تقدم المنتجات الاستهلاكية المقدمة للمواطنين، مشيرة إلى أن هناك فرقاً إشرافية من إدارة صحة البيئة والأسواق في الأمانة تتابع ميدانياً الخدمات المقدمة، وتطبيق لائحة الغرامات البلدية على المخالفين.

// انتهى //

16:50ت م

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