السعودية اليوم / مدير تعليم المدينة المنورة يتفقد مراكز الطفولة المبكرة ورياض الأطفال بالمنطقة



المدينة المنورة 04 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 05 أغسطس 2019 م واس

تفقد مدير عام تعليم المدينة المنورة ناصر بن عبدالله العبدالكريم اليوم, عددًا من مراكز الطفولة المبكرة ورياض الأطفال بالمنطقة، والبالغ عددها "65" مدرسة بعدد "170" فصلًا لتطبيق الطفولة المبكرة كمرحلة أولى بمنطقة المدينة المنورة والمحافظات التابعة لها، حيث اطمأن على استكمال جميع متطلبات المدارس من التجهيزات الفنية ووسائل الأمن والسلامة في المباني المدرسية التي جرى اختيارها، لتكون في كامل جاهزيتها مع بداية العام الدراسي الجديد، مع متابعة إعداد البرامج التدريبية والتأهيلية لمعلمات هذه المرحلة.

ورفع شكره لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على الدعم السخي الذي يجده التعليم, مقدمًا الشكر لمعالي الوزير ولمعالي النائب ولمعالي مساعد الوزير على تذليل الصعوبات كافة والمتابعة المستمرة لبرامج الطفولة المبكرة.

وأشار إلى حرص ومتابعة سمو أمير منطقة المدينة المنورة وسمو نائبه لكل مايخدم ويدعم التعليم في المنطقة ومتابعتهم المستمرة للمشاريع التعليمية والبرامج التطويرية.

وتهدف وزارة التعليم من برنامج الطفولة المبكرة إلى تهيئة الأطفال من سن ( 4 – 6 ) سنوات للاندماج في التعليم العام ، واستيعابهم في مرحلة رياض الأطفال ولأهمية هذه المرحلة في تكوين شخصية الطفل واستعداداته واتجاهاته ، إلى جانب تحديث البرامج والأنشطة المتخصصة للطفولة المبكرة من خلال توفير كوادر تعليمية متخصصة في رياض الأطفال ، مع تطوير برامج وأدوات قياس استعدادات الأطفال لتلبية احتياجات القبول في المرحلة مع تطوير برامج وأدوات القياس تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.

// انتهى //

16:48ت م

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