حج / "الصحة" تراقب التزام البعثات الطبية والقطاع الخاص في الحج بالاشتراطات الصحية ومتطلبات سلامة المرضى



الرياض 04 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 05 أغسطس 2019 م واس

يراقب فريق الالتزام في وزارة الصحة, التزام البعثات الطبية والقطاع الخاص في موسم الحج لعام 1440هـ في مكة المكرمة والمدينة المنورة, بالاشتراطات الصحية وتوفيرها المتطلبات اللازمة لسلامة المرضى وكذلك التأكد من شهادات الممارسين الصحين المرافقين للبعثة وايضا الاقسام الطبية الخاصة بالبعثات, وذلك من خلال زيارات توعوية رقابية يومية لرفع مستوى التزام البعثات الطبية الداخلية والخارجية للحج والقطاع الصحي الخاص في المجمعات والمستشفيات والصيدليات والخدمات المساندة والمراكز الصحية الأخرى.

وخصصت الوزارة فرق عمل من المفتشين العاملين بالوكالة المساعدة للالتزام للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية، حيث تقوم تلك الفرق بعشرات الجولات يومياً وفي مختلف الأوقات لتحقيق أهدافها بكفاءة وفعالية.

وبلغ عدد البعثات الخارجية على وجه الخصوص وفروعها أكثر من 200 حتى الآن مع استمرار فرق الالتزام برصد جميع العيادات الصحية التي ترافق بعثات الحج.

كما يقدر عدد المؤسسات الصحية في مكة المكرمة والمدينة المنورة بأكثر من 1800 مؤسسة حيث أنهت فرق الالتزام أكثر من 700 زيارة توعوية رقابية خلال موسم الحج الحالي مع استمرار تلك الزيارات على مدار الساعة خلال أيام الحج القادمة.

وجرى خلال تلك الزيارات رصد أكثر من 450 ملاحظة في المؤسسات الصحية وأكثر من 320 مخالفة في البعثات الطبية للحج وتستكمل الاجراءات التصحيحية لجميع تلك الملاحظات مع البعثات والمؤسسات الصحية بمتابعة يومية من فرق الالتزام.

وحثت "الصحة" جميع مقدمي الرعاية الصحية للمرضى بالالتزام بالاشتراطات الصحية الواردة في الأنظمة الصحية المتبعة في الدولة حفاظاً على سلامة المرضى و تفادياً لايقاع العقوبات النظامية و التي تصل لغرامة 300 ألف ريال سعودي و إغلاق المنشأة و سحب الترخيص للمؤسسة و الممارس الصحي و المنع منه لمدة تصل لسنتين.

// انتهى //

16:46ت م

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