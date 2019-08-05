حج / "الصحة" تنفذ 40 دورة تدريبية للعاملين بالمشاعر المقدسة



مكة المكرمة 04 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 05 أغسطس 2019 م واس

شكلت وزارة الصحة لجنة تدريبية خاصة بتدريب العاملين في قطاعاتها بالحج في المشاعر المقدسة.

وعملت اللجنة منذ وقت مبكر لمراجعة الخطة التدريبية, وفرز البرامج التدريبية, واختيار البرامج التدريبية منها, وكذلك تحديد الوقت الزمني المناسب.

وحددت اللجنة 40 برنامجًا تدريبيًا يخضع له العاملين بمستشفيات ومراكز المشاعر المقدسة لرفع جاهزيتهم, وأبرز البرامج التدريبية جاء منها دورات لطرق التعامل مع حالات الإجهاد الحراري, ودورات المحاكاة (الاستجابة السريعة وفتح مجرى التنفس), ودورات المخاطر الخاصة بطب الحشود, ودورات الإحصاء, والفرز الطبي, وتشغيل خيمة التطهير الكيمائي, ومكافحة الحرائق .

وأكدت "الصحة" أن هذه الدورات تأتي لرفع مستوى الأداء للعاملين بالمرافق الصحية بالمشاعر المقدسة لتقديم أفضل الخدمات الصحية العلاجية والوقائية لحجاج بيت الله الحرام .

// انتهى //

16:46ت م

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