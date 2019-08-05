السعودية اليوم / لجنة القبول والتسجيل بجامعة الملك فيصل تختتم أعمالها



الأحساء 04 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 05 أغسطس 2019 م واس

اختتمت لجان علاقات القبول في عمادة القبول والتسجيل بجامعة الملك فيصل أعمالها اليوم، بعد تقديم خدماتها لأكثر من ٧٠٠٠ سبعة آلاف مستفيد، وبمشاركة 22 عضوًا من هيئة التدريس في قسمي الرجال والنساء.

وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور محمد بن عبدالوهاب الفريدان أن لجان القبول بدأت أعمالها من تاريخ 6 -10- 1440هـ ، وانتهت اليوم, حيث جرى تشكيل عدد من اللجان، من أبرزها : لجنة استقبال واستفسارات القبول للمراجعين وتتكون من ثلاث لجان اثنتين للرجال وواحدة للنساء، وتعمل على مدار خمسة أيام خلال الأسبوع، وعلى مدى شهرين، وتستقبل خلالها المراجعين ابتداء من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصراً.

وأشار الفريدان إلى أن هناك لجنة خاصة للرد على استفسارات المقبولين والمراجعين إلكترونيًا عبر أيقونة اسمها استفسارات القبول وهي متاحة على مدار ٢٤ ساعة للاستقبال والرد المباشر، كما توجد لجنتان مختصتان بالمقابلة الشخصية، ولجنتان للكشف الطبي.

وبين أن دور هذه اللجان يكمن في مقابلة الطلبة من كلا الجنسين وأولياء أمورهم للرد على استفساراتهم، والعمل على حل مشكلاتهم، وتذليل الصعوبات التي قد تجابههم من ناحية إدخال الرغبات أو إدراج درجات الثانوية أو القدرات بشكل خاطئ وغيرها من المعوقات، وذلك حتى انتهاء أعمال القبول التي حددها مجلس الجامعة.

وأكد على تبني شعار "الالتزام بتطبيق الأنظمة، والشفافية والعدالة بين المتقدمين والمتقدمات والتيسير في الخدمة الإلكترونية، والتعامل الحسن"؛ وذلك من خلال تطبيق شروط القبول التي حددها مجلس الجامعة، إذ قامت العمادة بتيسير الإجراءات وتسهيلها في جميع الخدمات المقدمة وتسخير التقنية الحديثة لذلك بمستوى متقدم من الإتقان والإنجاز، في سعي جاد إلى تنمية الوعي بالأنظمة الجامعية لجميع أفراد المجتمع الجامعي، وطالبي الخدمة، بدقة المعلومات المقدمة، والمحافظة على خصوصياتها، مع الالتزام الدائم بالتطوير المستمر لأعمال العمادة وفقاً لقيم العمادة التي تقوم على الأمانة في المحافظة على مصالح الطلاب والطالبات، والقوة في تطبيق الأنظمة، والإنصاف والشفافية، وبما يحقق المصلحة العامة، والالتزام باتخاذ الجودة سلماً إلى الأداء المتميز، وذلك بالتعاون مع عمادة تقنية المعلومات بتوفير نظام تقني إلكتروني للقبول والتسجيل، وخدمات أكاديمية أخرى سعياً إلى تحقيق أداء متميز يسهم بشكل حقيقي وفعال في تحقيق رؤية العمادة ورسالتها التي تتبنى رؤية الجامعة ورسالتها أيضاً من ناحية القبول والتسجيل والشئون الأكاديمية للطلاب والطالبات.

// انتهى //

16:45ت م

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