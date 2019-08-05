السعودية اليوم / أمانة حفر الباطن تُنهي استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك



حفر الباطن 04 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 05 أغسطس 2019 م واس

أنهت أمانة محافظة حفر الباطن استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث جهزت المواقع الخدمية، وكثفت أعمال النظافة والصيانة، والرقابة الصحية ، إلى جانب تنظيم أعمال المسالخ و التأكد من جاهزيتها.

وأكد أمين محافظة حفر الباطن المهندس علي بن سعيد الغامدي على تقديم أفضل الخدمات لسكان وزوار المحافظة والمستفيدين من الخدمات البلدية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، مشيراً إلى أن الأمانة أنهت جميع استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك ،وذلك من خلال تجهيز المسطحات الخضراء والحدائق والمتنزهات للزائرين وتهيئة مصليات العيد ومواقع الاحتفالات وكذلك وضع عقود الزينة على أعمدة الطرق والميادين .

وأشار الغامدي إلى تشديد الرقابة على الأسواق والمواقع التجارية والرقابة الصحية على المحلات المتعلقة بالصحة العامة ، وتكثيف الجولات الميدانية لمراقبة المطاعم ، و مراقبة المحلات التجارية ، وتوجيه مقاولي النظافة بمضاعفة الجهود اليومية وزيادة العمالة و معدات النظافة و متابعة نظافة دورات المياه في الأماكن العامة بشكل مستمر ، و تخصيص فرق عمل ميدانية لمتابعة الأعطال في الإنارة.

وأضاف الغامدي إلى أن البلديات التابعة والمرتبطة ، بدأت ايضاً بالاستعدادات الخاصة بعيد الأضحى المبارك منذ وقت مبكر ، وذلك من خلال وضع خطة عمل متكاملة ، فيما يخص الأعمال الخدمية والصحية وأعمال الرقابة،مضيفاً أن الخطة تضمنت التركيز على نظافة مصليات العيد والمناطق المحيطة بها ونظافة الساحات والمواقف المحيطة بالمساجد التي ستقام بها صلاة العيد ، والتركيز على نظافة الحدائق العامة والميادين والطرق الرئيسية والداخلية ونظافة المسطحات الخضراء إضافة إلى نظافة دورات المياه وصيانتها كما تضمنت الخطة التشديد على نظافة الأسواق.

وأفاد أنه تم تهيئة المسالخ والمطابخ لاستقبال الأضاحي حيث تم التصريح لعدد 20 مطبخ للذبح خلال فترة العيد خاضعه لإشراف الأمانة والبلديات التابعة والمرتبطة بها وقد تم إلزام أصحاب المطابخ المصرح لها بالالتزام بالاشتراطات الخاصة بذلك والتخلص من المخلفات بالطرق الصحيحة والآمنة.

// انتهى //

16:45ت م

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