حج / مستشفى خليص يواصل تقديم خدماته لضيوف الرحمن



مكة المكرمة 04 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 05 أغسطس 2019 م واس

يواصل مستشفى خليص العام الواقع على طريق المدينة المنورة مكة المكرمة تقديم خدماته الطبية للحجاج.

ويشمل المستشفى عدداً من التخصصات التي تعمل خلال فترة الحج، ومن خلال 98 ممارساً صحياً لخدمة ضيوف الرحمن على مدار الساعة عبر مختلف الأقسام التي تشمل: الطوارئ، والكلى، والخدمات الطبية (قسم الجراحة، الباطنة، النساء والولادة، الأطفال، الحضانة، العناية المركزة)، والخدمات الطبية المساعدة ( المختبر وبنك الدم، الوفيات، الصحة العامة، التعقيم، قسم الأشعة، قسم التغذية، الخدمة الاجتماعية، شؤون المرضى، السجلات الطبية، التثقيف الصحي، أهلية العلاج والتنسيق الطبي ، العمليات )، وتقدم هذه الاقسام خدماتها على سعة 64 سرير منها 10 أسرة بالطوارئ وسريرين إنعاش قلبي رئوي، ويضم المستشفى 48 طبيباً، وعدداً من الفنيين.

كما تم التجهيز هذا العام لاستقبال حالات الاجهاد الحراري، ويوجد كذلك 4 مركبات إسعاف عالية التجهيز، بالإضافة لعدد 14 فني إسعاف وطوارئ يتناوبون على مدار الساعة.

يذكر أن المستشفى مجهز بمهبط طيران يستخدم للإخلاء الجوي، حيث شددت الصحة على ضرورة استعداد المستشفيات الواقعة على طرقات البر لأي حالة طوارئ في الطريق لا سمح الله في خطة معدة مسبقاً.

// انتهى //

16:44ت م

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