السعودية اليوم / أمطار غزيرة على محافظة ظهران الجنوب



ظهران الجنوب 04 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 05 أغسطس 2019 م واس

هطلت مساء اليوم أمطار غزيرة مصحوبة بزخات من البرد على محافظة ظهران الجنوب، سالت على إثرها الأودية والشعاب.

جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

16:44ت م

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