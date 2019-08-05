حج / 775 كادرًا بجوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي يتفانون في خدمة ضيوف الرحمن



المدينة المنورة 04 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 05 أغسطس 2019 م واس

يعمل 775 كادرًا بشريًا مؤهلًا يشمل الضباط والأفراد وطلبة المعهد والمجندات بجوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة في خدمة ضيوف الرحمن ضاربين أروع الصور المشرفة في خدمتهم.

ويتوزع ١٦٠ طالبًا جرى ابتعاثهم من قبل معهد المديرية العامة للجوازات بهدف الدعم والمساندة في تقديم الخدمات لضيوف الرحمن مع بقية الإدارات التابعة للمديرية ، بينما يبلغ الكادر النسائي "٨٧" موظفة يتواجدن داخل صالات الحج، يقمن باستقبال الحجاج وتسجيل خصائصهم الحيوية في الحاسب الآلي وإنهاء إجراءات قدومهم إلى المملكة بكل يسر وسهولة.

وأفاد قائد قوات الحج بجوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز العميد فواز الفقير أن جميع القوة البشرية المشاركة في خدمة الحجاج على قدر عالي من المسؤولية ، يقومون بجهود مميزة وخدمات متعددة يتم تقديمها للحجاج من خلال خمس صالات مزودة بأكثر من مئة منصة استقبال تعمل على مدار الساعة.

وأضاف الفقير أنه جرى صقل مهارات العاملين بالعديد من الدورات التدريبية والتطويرية بهدف رفع مستوى قدراتهم العملية داخل صالات الحج وتقديم الخدمة للحجاج بجودة عالية وكل يسر وسهولة.

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16:44ت م

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