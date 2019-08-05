العاصمي يتابع ميدانيًا احتياجات قرى وادي الغيل والفاضية

2019-08-05

متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - تهامة بللسمر وبللحمر

تفقّد رئيس مركز تهامة بللسمر وبللحمر التابع لمحافظة محايل يحيى بن محمد العاصمي اليوم وبحضور عددٍ من مديري الإدارات الحكومية بالمركز بعض المواقع بقرية الفاضية وقرى وادي الغيل حيث استمع إلى شرح عن تلك المواقع.

Advertisements

وأكد العاصمي أن هذه الجولة جاءت بتوجيه من أمير منطقة عسير؛ وذلك للوقوف على احتياجات المركز، وتلمّس احتياجات المواطنين والمعالجة الفورية لما يمكن معالجته بشكل مباشر مع الإدارات الخدمية بما يكفل توفير كل ما يحتاجونه من خدمات وفق الخطط والبرامج المُعدّة لذلك.