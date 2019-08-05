أسماء 20 مطبخًا للذبح خلال العيد في حفر الباطن

2019-08-05

متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي – حفر الباطن

أنهت أمانة محافظة حفر الباطن استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث جهزت المواقع الخدمية، وكثفت أعمال النظافة والصيانة، والرقابة الصحية، إلى جانب تنظيم أعمال المسالخ والتأكد من جاهزيتها.

يأتي ذلك في إطار توجيه ومتابعة سعادة أمين محافظة حفر الباطن المهندس علي بن سعيد الغامدي” التي تنصّ على تقديم أفضل الخدمات لسكان وزوار المحافظة والمستفيدين من الخدمات البلدية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

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وكشفت أمانة حفر الباطن عن انتهاء كافة استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال تجهيز المسطحات الخضراء والحدائق والمتنزهات للزائرين وتهيئة مصليات العيد ومواقع الاحتفالات وكذلك وضع عقود الزينة على أعمدة الطرق والميادين، إضافة إلى تشديد الرقابة على الأسواق والمواقع التجارية والرقابة الصحية على المحلات المتعلقة بالصحة العامة، وتكثيف الجولات الميدانية لمراقبة المطاعم، ومراقبة المحلات التجارية، وتوجيه مقاولي النظافة بمضاعفة الجهود اليومية وزيادة العمالة ومعدات النظافة ومتابعة نظافة دورات المياه في الأماكن العامة بشكل مستمر وتخصيص فرق عمل ميدانية لمتابعة الأعطال في الإنارة.

وذكر الغامدي أن الخطة تضمّنت التركيز على نظافة مصليات العيد والمناطق المحيطة بها ونظافة الساحات والمواقف المحيطة بالمساجد التي ستُقام بها صلاة العيد، والتركيز على نظافة الحدائق العامة والميادين والطرق الرئيسية والداخلية ونظافة المسطحات الخضراء إضافة إلى نظافة دورات المياه وصيانتها كما تضمنت الخطة التشديد على نظافة الأسواق.

وتم تهيئة المسالخ والمطابخ لاستقبال الأضاحي حيث تمّ التصريح لعدد عشرين مطبخًا للذبح خلال فترة العيد خاضعة لإشراف الأمانة والبلديات التابعة والمرتبطة بها، وقد تم إلزام أصحاب المطابخ المصرح لها بالالتزام بالاشتراطات الخاصة لذلك، والتخلص من المخلفات بالطرق الصحيحة والآمنة.