“تعليم مكة” يعتمد 55 مدرسة للطفولة المبكرة

جدة - عمرو شويل مكة- الخليج 365- حجب العصيمي

اعتمدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، 55 مدرسة للطفولة المبكرة، وقال المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد بن محمد الزائدي، إن الإدارة أنهت كافة استعداداتها لبدء العمل في مدارس ⁧‫الطفولة‬ المبكرة والارتقاء بجودة التعليم في هذه المرحلة ودعمها بالكوادر البشرية وتوفير والمباني المدرسية ومتطلبات انطلاق المدارس من التجهيزات الإنشائية والفنية والسلامة بالمدارس المطبقة للطفولة المبكرة، لتكون مهيأة بشكل كامل لاستقبال الطلاب مع بداية انطلاقة العام الدراسي 1440/ 1441هـ، وذلك في إطار توجه وزارة التعليم لتطوير منظومة التعليم، وتحقيق نواتج تعلم أفضل لباقي مراحل التعليم وفق مستهدفات تحقيق رؤية المملكة 2030.

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وأضاف أن الإدارات المعنية بتعليم مكة المكرمة، عملت على التعريف بالطفولة المبكرة لجميع المدارس والتعريف بأهدافها نحو رفع كفاءة الاستثمار والاستفادة من الموارد وزيادة فرص الالتحاق بمرحلة رياض الأطفال وتحسين جودة التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة ورفع مستوى الوعي بالطفولة المبكرة لدى قيادات المدارس المطبقة لها وفي المجتمع المحلي، والإجابة على أسئلة هذه المرحلة، وتدريب وتأهيل العاملات في مرحلة رياض الأطفال، حيث شهد التدريب الصيفي للمعلمات في مكة المكرمة هذا العام تخصيص عدد من حقائب الطفولة المبكرة في خطة التدريب الصيفي وتم تنفيذ 15 برنامج عن التعليم بالاستقصاء في مرحلة الطفولة المبكرة و أهمية المشاريع في الطفولة المبكرةوالتطوير المهني لمعلمات رياض الاطفال (مهارات التعامل مع الطفل).

وأكد حرص الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة على تحقيق مؤشرات الأداء للطفولة المبكرة وتحسينها وتطويرها إلى جانب تقديم الدعم والمساندة المباشرة للمشروع وتذليل العقبات التي تواجهها.

يذكر أن مدارس الطفولة المبكرة تعمل على تهيئة الأطفال من سن (4-6) سنوات للدخول في التعليم العام، واستيعابهم في مرحلة رياض الأطفال تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.