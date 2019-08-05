شكرا لقرائتكم خبر عن «هيئة تطوير مكة» تبدأ بيع تذاكر قطار المشاعر.. وهذه أسعارها والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

بدأت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة بيع تذاكر قطار المشاعر المقدسة لموسم حج هذا العام 1440 للحجاج المستهدف نقلهم بالقطار، وذلك بإدخال قوائمهم المعتمدة من وزارة الحج والعمرة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.

ويبلغ عدد الحجاج المستهدف نقلهم عبر قطار المشاعر المقدسة 360 ألف حاج ممكن تقع مخيماتهم بالقرب من محطات القطار بحسب التوزيع المعتمد من قبل وزارة الحج والعمرة، وهم حجاج الداخل، ومؤسسة جنوب آسيا، والدول العربية، وتركيا وأوروبا وأمريكا.

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من جهته، أكد المتحدث باسم هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة المهندس جلال بن عبدالجليل كعكي أن الهيئة اتبعت طريقة البرنامج الإلكتروني للعام الثالث على التوالي بهدف تنظيم آلية توزيع تذاكر القطار وانسيابيتها وسرعة الحصول عليها متى ما تم إدخال البيانات بصورة صحيحة وفي الوقت المناسب من قبل الجهات الراغبة بالحصول على تذاكر القطار، مشيراً إلى أن البرنامج الإلكتروني سيمنع بيع التذاكر خارج إطار الفئة المستهدفة.

وأفاد بأن أسعار التذاكر سوف تطرح بسعر 250 ريالاً لجميع تذاكر محطات قطار المشاعر المقدسة، إضافة إلى تذاكر أخرى تُباع خلال أيام التشريق بسعر 50 ريالاً.

يذكر أن قطار المشاعر المقدسة سينقل خلال حج هذا العام بمشيئة الله تعالى أكثر من مليوني حاج ابتداءً من يوم التروية وحتى نهاية أيام التشريق.