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تكليف 58 محكمة و74 قاضياً بالعمل خلال إجازة عيد الأضحى

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أعلن المجلس الأعلى للقضاء تكليف 58 محكمة للعمل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1440، وذلك لإنجاز وتنفيذ الأحكام والقضايا العاجلة.

ووجه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بتكليف 74 قاضياً بالعمل في 58 محكمة، إضافة إلى تكليف عدد من الموظفين الإداريين والتنفيذيين للعمل خلال إجازة العيد.

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وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور محمد بن سليمان الفهيد أن عدد المحاكم الجزائية المكلفة بالعمل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك بلغت 21 محكمة في كل من الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الدمام، جدة، أبها، بريدة، الباحة، حائل، الأحساء، القطيف، الخبر، عرعر، القريات، جازان، تبوك، نجران، سكاكا، الطائف، خميس مشيط، الخرج.

وتم تكليف 21 محكمة عامة في كل من الزلفي، حوطة بني تميم، الأفلاج، شقراء، المجمعة، القويعية، وادي الدواسر، عفيف، الدوادمي، القنفذة، الليث، ينبع، بيشة، بلقرن، تثليث، عنيزة، الرس، حفر الباطن، ضباء، رفحاء، محايل عسير.

وبين الدكتور الفهيد أن المجلس قرر تكليف 16 محكمة تنفيذ بالعمل خلال إجازة العيد في مناطق متعددة لتنفيذ الأحكام، شملت الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة، الطائف، الدمام، الخبر، الأحساء، حفر الباطن، بريدة، جازان، سكاكا، حائل، نجران، خميس مشيط، تبوك.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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